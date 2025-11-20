台湾のメイルータは11月24日に、同じく台湾のペガトロンと共同開発した美顔器「LUNELIA Beauty Device Pro（ルネリア ビューティーデバイスプロ）」を、日鹿を通じて日本にて発売する。カラーは、ベージュ、ブラックの2色。価格は4万9800円。●半導体メーカーならではのテクノロジーを駆使「LUNELIA Beauty Device Pro」は、「CLEAN（クリーン）」「BOOST（ブースト）」「HYDORA（ハイドラ）」「GLOW（グロー）」「COOL（クー