息子が性犯罪で逮捕されたとき、母と父の受け止め方はしばしば異なる。母は罪の意識や悲しみに沈み、父は現実を整理しきれず戸惑うこともある。加害者家族の支援現場では、こうした父母それぞれの感じ方に寄り添う支援が行われている。複雑な思いを抱える、加害者家族支援の内面に迫る。※本稿は、斉藤章佳『夫が痴漢で逮捕されました 性犯罪と「加害者家族」』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。性犯罪を軽く捉え