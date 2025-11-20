ボリビア戦で先制ゴールを決めた鎌田大地photo by Sueishi Naoyoshi日本代表が、それを取り巻く空気も含めて、心配だ。日本代表はボリビアとの親善試合を行ない、３−０で勝利。４日前に行なわれたガーナ戦に続く２連勝で、今年最後の代表活動を締めくくった。とはいえ、試合内容に目を向ければ、およそ喜んではいられないものだった。ボリビアのオスカル・ビジェガス監督が「序盤は迷いが生じた」と語ったように、立ち