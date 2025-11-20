中山春日神社奉納歌舞伎の幕あいで、漫才を披露する「餃子とイガグリ」の佐野浩太警部補（右）と小脇康平巡査＝2025年10月、香川県小豆島町「私たちも偽警察官かもしれません」「いやそこは否定せえよ！」。香川県小豆島町で2025年9月、現役警察官の漫才コンビが誕生した。ネタの題材は警察官をかたる特殊詐欺。香川でも今年に入って急増、のどかな小豆島での被害もあった。お堅い呼びかけとは一線を画した讃岐弁の軽快な掛け合