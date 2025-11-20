生成ＡＩ（人工知能）で作られた画像を無断で複製したとして、千葉県警は２０日にも、神奈川県大和市の男（２７）を著作権法違反（複製権侵害）の疑いで千葉地検に書類送検する方針を固めた。起訴を求める「厳重処分」の意見を付ける。ＡＩで作られた画像に著作権があると判断し、同法違反で摘発するのは全国初とみられる。制作指示２万回捜査関係者によると、男は２０２４年８月下旬頃、千葉県の２０歳代男性が画像生成ＡＩ