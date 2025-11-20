約34億円のQOを受諾カブスからフリーエージェント（FA）となっていた今永昇太投手が18日（日本時間19日）、2202万5000ドル（約34億2500万円）のクオリファイング・オファー（QO）を受諾し、カブスに残留すると米大リーグ選手会が発表した。熱狂的な女性ファンも大喜び。Xにも温かい声が並んだ。去就に注目が集まっていた今永のカブス残留が決まった。日本時間19日午前6時の期限までにQOを受け入れた。このニュースに大喜びし