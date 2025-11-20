世界中から500点以上の呪物を蒐集怪談師として活動する一方で、呪物コレクターとしても知られる田中俊行氏。世界中から500点以上の呪物を蒐集した田中氏がそのコレクションの一部をまとめた『呪物蒐集録』（竹書房）が上梓されている。十数年前から、本業の怪談師としての?取材?の際に、いわくつきの人形や石などを押し付けられることが多かったという田中氏が、本格的に呪物を集め始めたきっかけは５人を死に至らしめた呪詛人形『