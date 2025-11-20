Androidスマートフォンの最新フラッグシップモデルは、16GBのRAMを搭載することが一般的になっています。そんななか、サムスンの次期「Galaxy S26」シリーズは、引き続き標準で12GB RAMを維持し、ストレージ256GBのベースモデルが基本になると報じられています。 ↑値上げを抑えるためにはやむを得ない？（画像提供／JCM - stock.adobe.com） サムスンが標準構成で16GB RAMを搭載した最後のフラッグシップモデルは、2021年発