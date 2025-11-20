高井幸大は今夏にプレミアリーグ挑戦を決意この夏、1人の若者が海を渡った。21歳の日本代表DF高井幸大は川崎フロンターレからイングランド・プレミアリーグのトッテナムへ完全移籍。アカデミーから育った愛するクラブを離れ、ロンドンへ渡った。ビッグクラブに移籍後すぐ負傷に見舞われ、離脱を強いられた高井は、今何を思っているのか――。移籍を決意した理由を現地で直撃した。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・小杉舞／全3