◆第６１回福島記念・Ｇ３（１１月２２日、福島競馬場・芝２０００メートル、ハンデ）＝１１月１９日、栗東トレセン４走連続で２ケタ着順のリフレーミング（牡７歳、栗東・藤野健太厩舎、父キングヘイロー）は皮膚を薄く見せる好馬体でＣＷコースをパワフルに駆け抜けた。８２秒７―１１秒３と時計も優秀。前走までは故障歴のある脚元を考慮し、坂路中心の調整。しかし、今回は１週前もＣＷコースで追い切り、８０秒８―１１秒８