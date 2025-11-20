2024年度は最大のマーケットである北米で販売台数が伸びたものの、採算は大きく悪化。日産に何が起きているのでしょうか（写真：ブルームバーグ）【データ全部見る】あちゃ〜、だから日産は大赤字なのか〜決算資料から読み解けた「大苦戦の構図」ホンダとの経営統合が「破談」となった日産自動車。その後に発表された2025年3月期決算では、1年間で利益が1兆円も減少したことが明らかになりました。いったい、何が起きていたので