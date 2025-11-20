俳優永山瑛太（42）が19日、都内でマクドナルドの「ストローレスリッド新TVCM発表会」に出席した。マクドナルドがコールドドリンクをストローなしで飲めるフタで提供開始することから、自身が出演する新CMが放映される。「ゴクゴク飲めて、のど越しがストローで飲んだ感触と全然違う。店舗で実感してほしい」。お笑いコンビ、コットンも登場。きょん（38）は高校時代にマクドナルドで働いた経験があり「この格好をするのは20年ぶり