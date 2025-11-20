演歌歌手の岩佐美咲（30）、女優の梅山恋和（22）内木志（28）宮里莉羅（23）が20日初日の舞台「新撰組日記壬生のほたる」（東京・三越劇場）に出演する。岩佐と宮里がAKB48、内木と梅山がNMB48のOG。初の遊女役に挑む梅山は「感情の揺れ動きがある役で、男性との関わりの部分も見どころです」。長州藩の武家の娘役で、21日公演後には歌謡ショーも行う岩佐は、女性に焦点を当てた部分も描かれる新撰組作品であることも紹介し「新