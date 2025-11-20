GENERATIONS片寄涼太（31）が19日、ヴィラフォンティーヌプレミア羽田空港内「ELLE SPA」開業プレスイベントに出席した。先週末に開催した全国ツアー三重公演の翌朝5時から伊勢神宮を参拝したといい「帰ろうとしたら僕の前に人だかりがあって、職業柄『お？僕を…？』と思ったら、皆さん鳥居の中に入る朝日を写真に収めようとしていただけだった」と勘違いを明かし、苦笑いを浮かべた。