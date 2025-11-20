11人組アイドルグループ、Juice＝Juiceが19日、秋ツアー最終公演を東京・日本武道館で行った。ヒット中の最新シングル「盛れ！ミ・アモーレ」でオープニングから最高潮のボルテージ。11人全員がハートのクイーンとなって魅力を競う構成で、赤いミニドレスで全員でパワフルなパフォーマンスを見せたり、ソロパートで個性をアピールしたりと激アツなステージで約1万人のファンを沸かせた。6月に新メンバーとしてお披露目され、メガネ