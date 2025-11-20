相次ぐクマの出没や被害。専門家によると、自然界のクマは、冬眠前には“大食漢”になるという。さらに、“食生活に変化”が起きている可能性があると指摘する。自然界のクマは、冬眠前には“大食漢”に人の生活圏でのクマ出没が19日も止まらない。秋田市の千秋公園周辺では19日朝、クマの目撃情報が相次ぎ、近くの高校は臨時休校に追い込まれた。降りしきる雪の中、警察は周囲をパトロールし、住民に注意を呼びかけている。冬眠シ