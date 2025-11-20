女優吉岡里帆（32）が19日、都内のJRタワー商業施設KITTEで、クリスマスイベント「WHITE KITTE」の点灯式に出席した。「光の世界の擬人化という裏テーマがありまして」と純白に輝くドレス姿で登場。クリスマスは毎年、人間ドックに行くのが恒例だったそうだが「今年は大河ドラマの撮影中で健康診断どころじゃない」と、26年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟」の撮影で既に予定が埋まっていることを明かした。