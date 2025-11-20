女優秋吉久美子（71）が19日、都内で音楽劇「三文オペラ・歌舞伎町の絞首台」（12月17〜21日、新宿フェイス）の制作発表に出席した。劇作家ブレヒトが1920年代のロンドンを舞台に描いたものを、現在の東京・新宿の歌舞伎町に置き換えて描く。貧民街の顔役の愛人で売春婦のジェニーを演じる秋吉は「50年前は初々しかったんですよ。見た目もかわいかったので、悪役をやったことなかったんです。ついにここまで来たかっていう感じです