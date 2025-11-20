歌手で俳優の福山雅治（56）と大泉洋（52）が19日、都内で映画「ラストマン−FIRST LOVE−」（12月24日公開）プレミア点灯式に登壇した。23年に放送されたドラマの劇場版で、ロケは大泉の地元北海道・函館などで実施。福山は「大泉さんがいる北海道は安心感がありました。いろんな許可とか通っちゃう。どこでも開けてくれる」とスターの影響力の大きさに感激。大泉は「言ってください、使いたいところ」と終始ドヤ顔だった。点灯