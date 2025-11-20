40代で実家暮らしを続け、新卒のときから毎月5万円を家に入れてきたけれど、最近になって「もう少し金額を増やしてほしい」と親から言われてしまった――そんなとき、相場がよく分からず戸惑ってしまう方もいるかもしれません。 この記事では、アンケート調査のデータをもとに、実家暮らしで家に入れるお金は「いくらくらいが相場か」を整理し、自分と親の双方が納得できる金額を設定するためのポイン