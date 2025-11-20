21日から公開される、細田守 監督の最新作『果てしなきスカーレット』。 青春や友情、家族の絆、現実と仮想世界など、様々なテーマで世界中を魅了し続ける細田監督が、新たな境地に挑戦した意欲作です。 （細田 守 監督） 「作り始めた頃はちょうどコロナ禍が明けた頃だったけども、そこで世界は平和を取り戻すかなと思ったら、それを待ってたかのように、いろんな世界各国で争いが起きるようになった。