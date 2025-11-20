小樽市できのう（2025年11月19日）、大型ダンプの荷台が燃える車両火災がありました。いったい何があったのでしょうか？大型ダンプの荷台から真っ赤な炎があがっています。小樽市銭函2丁目できのう（19日）午後1時半ごろ、目撃者から「大きめのダンプの荷台の木材から火があがっているようだ」と警察に通報がありました。火はおよそ1時間後に消し止められ、けが人はいませんでした。警察によりますと、大型ダンプの荷台には濡れた