米大リーグ（ＭＬＢ）は１９日（日本時間２０日）、２０２６年のレギュラーシーズンに、米アイオワ州ダイアーズビルにある、映画「フィールド・オブ・ドリームス」の“会場”でフィリーズ・ツインズ戦を行うと発表した。日程は８月１３日（木）。これまで２０２１年８月１２日にシカゴ・ホワイトソックス対ニューヨーク・ヤンキース戦。２０２２年８月１１日にシンシナティ・レッズとシカゴ・カブス戦が行われており、４年ぶり