「伊東の改革を進めてもらいたいと押し上げてもらったが、５か月という短い期間での解任。まだまだやることや心残りもある」。学歴を偽ったと指摘され、市議会から２度目の不信任決議を受けて失職した静岡県伊東市の田久保真紀前市長（５５）は１９日、同市長選（１２月７日告示、１４日投開票）への再出馬に至った心情を語った。田久保氏を含め、６人が出馬表明し、週内に２人が出馬会見を行う予定。全員が立候補すれば、同市