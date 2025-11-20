【ニューヨーク共同】19日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は5営業日ぶりに反発し、前日比47.03ドル高の4万6138.77ドルで取引を終えた。18日までの4営業日で計2100ドル超下げた反動で、値ごろ感の出た銘柄を中心に買い注文が優勢だった。ただ米半導体大手エヌビディアの決算発表を前に、人工知能（AI）の需要動向を見極めたいとの様子見気分が強く、伸び悩む場面もあった。ハイテク株主体のナスダック総合指数は3