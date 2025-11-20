『それいけ！アンパンマン』のメロンパンナちゃんの声などを務める、声優のかないみかさんが19日、『声の保護と多言語化協会』の設立記者会見に登場し、AIの使用に対する脅威と期待を語りました。『声の保護と多言語化協会』は、声優・アーティストの声の保護に取り組み、音声AIを活用し、アニメやドラマ・映画の世界展開を後押しする多言語化の推進を目的として設立されました。会見では、実際にAIを使用した多言語化実験を実施。