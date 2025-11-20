きょう（木）の朝は東・西日本で今季一番の冷え込みになっているところが目立ちます。東・西日本は午後ほど晴れるところが増えて、日差しにぬくもりを感じられそうです。関東南部は、午前は雲が多く寒さが続きますが、午後は晴れてくるでしょう。空気の乾燥が続きそうですので、火のもとの管理は十分にお気をつけください。北日本は、太平洋側を中心に晴れ間があるものの、日本海側は雲が多く、天気は下り坂となりそうです。日本海