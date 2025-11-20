11人組ボーイズグループINIが19日、都内で、INI WINTER SINGLE“THE WINTER MAGIC”リリース記念イベントを行った。同作のタイトル曲「Present」を披露し、集まったファンから「最高！」の歓声を受けた。リーダー木村柾哉（28）は「とにかくMINI（ファンの総称）の皆さんにはありがとうございますと伝えたいです。皆さんのことをこれからも暖かくしていけたらなと思います」とファンとの絆を再確認した。