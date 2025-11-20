米ニューヨークの国連本部（共同）【ニューヨーク共同】国連総会（193カ国）は19日、来年のミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックに合わせ、加盟国に全ての紛争の休戦を求める決議を議場の総意で採択した。総会決議に法的拘束力はなく、実際にウクライナなどで休戦が実現するかどうかは不透明。五輪前に同様の決議を採択するのが慣例となっている。開催国イタリアなどが提案した。採択後、国際オリンピック委員会（IOC）