中国が日本産の水産物の輸入を事実上、停止しました。台湾有事をめぐる高市総理の国会答弁に反発した対抗措置とみられます。政府関係者によりますと、中国政府は日本産の水産物の輸入を事実上停止する措置をとったということです。日本産の水産物は福島第一原発の処理水の海洋放出に伴い輸入停止が続いていましたが、今月、北海道や青森からの出荷が再開されたばかりでした。事実上の停止について中国外務省の毛寧報道官は、「日本