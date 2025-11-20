Photo: 千葉顕弥 2023年10月13日の記事を編集して再掲載しています。セレクトショップ「ギズ屋台」にて絶賛発売中のギズモード編集部デザイン考案のTシャツ。我々の手元にも届いたので、早速、出社していた編集部メンバーで着てみました。シンプルデザインからインパクトプリントまで、サイズもS〜XXLまで取り揃えているので、老若男女におすすめできる自信作に仕上がりましたよ。