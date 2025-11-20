10番を背負ったジウ・ヴィセンテでの活躍を受け、今季からチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに加わった藤本寛也は、ここまでは苦境にある。リーグ戦でピッチに立ったのは10月１日のシェフィールド・W戦での１分のみ。リーグカップでも敗退が決まった８月の２回戦で前半にプレーしただけだ。評論家のジェイソン・ムーア氏は、『Football League World』で「彼の出場機会が少ないことには驚いている」とし