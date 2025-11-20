【サンフランシスコ＝小林泰裕】米半導体大手エヌビディアが１９日発表した２０２５年８〜１０月期決算は、売上高が前年同期比６２％増の５７０億６００万ドル（約８・９兆円）、最終利益は６５％増の３１９億１０００万ドル（約５兆円）だった。ＡＩ（人工知能）向け半導体の需要が好調で、売上高・最終利益とも四半期として過去最高となった。売上高と利益は市場予想も上回った。合わせて発表した２５年１１〜２６年１月期の