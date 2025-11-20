【ネープルズ（米フロリダ州）共同】米女子プロゴルフ協会は19日、来季のツアー日程を発表した。来年1月29日から11月22日までに公式大会は31試合が行われる。日本開催のTOTOジャパンクラシックは11月5〜8日で、会場は茨城県太平洋クラブ美野里。メジャーは5大会でシェブロン選手権が4月23日、全米女子オープン選手権が6月4日、全米女子プロ選手権が6月25日、エビアン選手権が7月9日、AIG全英女子オープンが7月30日から開催され