【ロサンゼルス共同】2028年ロサンゼルス五輪・パラリンピック組織委員会は19日、パラリンピック開幕まで千日となったのに合わせて競技日程の大枠を発表し、開会式翌日の8月16日に陸上や車いすフェンシングなど5競技で金メダルが決まることになった。開会式は8月15日午後5時（日本時間16日午前9時）、閉会式は27日午後6時（同28日午前10時）に開始。競泳は17日、初採用のスポーツクライミングは24日にスタートし、陸上マラソン