ニューストップ > 国内ニュース > 大分市の大規模火災、鎮火のめど立たず 73世帯111人の住民が避難続け… 大分県 火事・火災 時事ニュース FNNプライムオンライン 大分市の大規模火災、鎮火のめど立たず 73世帯111人の住民が避難続ける 2025年11月20日 6時35分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大分県大分市で発生した大規模火災は3日目を迎えた 鎮火のめどは立っておらず、消火活動が続いている 19日午後7時時点で73世帯111人の住民が避難している 記事を読む