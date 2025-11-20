◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディス第１日（２０日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）が初シード獲得に向けた一戦に臨む。プロ１年目の今季はトップ１０に４回入るなど、メルセデス・ランキングは４９位。今大会終了時点のメルセデス・ランキングで５０位以内に入れば来季のシードが確定する。前週は予選落ちに終わった都は「もう最後の試合なんだなと