NY株式19日（NY時間16:23）（日本時間06:23） ダウ平均46138.77（+47.03+0.10%） S＆P5006642.16（+24.84+0.38%） ナスダック22564.23（+131.38+0.59%） CME日経平均先物49280（大証終比：+640+1.30%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は前日終値を挟んで上下動した一方、ナスダックは反発。序盤はＩＴ・ハイテク株に買い戻しが強まり、ナスダックは大幅高となっていたが、上げを維持でき