米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25） 米2年債 3.589（+0.017） 米10年債4.133（+0.019） 米30年債4.753（+0.020） 期待インフレ率2.279（-0.005） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。全体的に様子見の雰囲気が強まる中、午後に公表されたＦＯＭＣ議事録を受けて、利回りは上昇に転じた。 議事録では「多くが１２月利下げは不適切とした一方、複数