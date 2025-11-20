NY原油先物1月限（WTI）（終値） 1バレル＝59.25（-1.42-2.34%） ウクライナ停戦に向けて、米政府がロシアの関与を得つつ和平案を作成中であると報道されたことが重しとなった。米アクシオスが伝えている。先月後半にウィトコフ米特使とロシアの交渉窓口となっているキリル・ドミトリエフ氏が米マイアミで数日間にわたって協議したもよう。 時間外取引で１月限は下落。通常取引序盤には５８．６６ドルまで下げ幅を拡