【モスクワ共同】ロシア当局は19日までに、ロシアの元石油王で英国を拠点にプーチン政権の打倒を目指すホドルコフスキー氏ら「ロシア反戦委員会」のメンバー4人を「テロリスト」や「過激派」に認定した。更新された過激派などのリストをタス通信が報じた。ほかに認定されたのは、元下院議員で野党活動家のグトコフ氏やウイルス学者のチュマコフ氏ら。ロシア連邦保安局（FSB）は10月、暴力的な政権奪取などの疑いでロシア反戦