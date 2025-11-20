【サンフランシスコ＝小林泰裕】１９日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比４７・０３ドル高の４万６１３８・７７ドルだった。半導体大手エヌビディアの決算発表を前に積極的な売買が控えられ、小幅な値動きにとどまった。値上がりは５営業日ぶり。ダウ平均株価は前日までの４営業日で計約２２００ドル下落しており、値下がりした銘柄を買い戻す動きが広がった。一方、米国の利下げ観測の後退が相