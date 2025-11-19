「ヴァレンティノ（VALENTINO）」が、9人のアーティストとのデジタルクリエイティブプロジェクトを始動し、第1章にあたる映像5本をYouTubeに公開した。 【画像をもっと見る】 プロジェクトでは、「ヴァレンティノ ガラヴァーニ（VALENTINO GARAVANI）」のバッグ「ドゥ ヴェイン」に焦点を当てた9作のヴィジュアルストーリーを、デジタルメディアを通じて発信。第1章では、参加する9人のクリエイターのうち5人の作品を公開。