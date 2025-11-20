日向坂46が19日、東京・国立代々木競技場第一体育館で、日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」の東京初日公演を開催。本編終了後には、二期生・河田陽菜の卒業セレモニーが行われ、約8年のアイドル活動の幕を閉じた。本稿では、セレモニーの模様をレポートする。【写真】河田陽菜、涙の卒業セレモニーセレモニーでは、河田が初めてセンターを務めた「ガラス窓が汚れてる」や、元メンバーの一期生・佐々木美玲を中心とし