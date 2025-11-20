桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演するドラマ『ESCAPEそれは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第7話が19日に放送。ラストの展開と次週予告に反響が集まっている。【写真】『ESCAPEそれは誘拐のはずだった』第7話より結以（桜田）は、共に逃亡を続けてきた誘拐犯･大介（佐野）の将来のために別れを決意。「警察行こう。自首して罪を償ってやり直すの」。今ならまだ執行猶予がつくかもしれない。