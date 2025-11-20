緊張が続く日中関係は悪化の一途をたどっています。高市首相の“台湾有事”をめぐる発言を受けて、中国政府は19日、2週間前に再開したばかりの日本産水産物の輸入を、事実上停止する措置をとりました。■「輸入停止」は…高市首相の国会答弁への対抗措置19日、冷凍ホタテを輸出する北海道紋別市の水産加工会社に話を聞きました。丸ウロコ三和水産山崎和也社長「（首相の）発言によってもこういうふうになるのかっていう、いま率