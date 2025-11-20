ゆりやんレトリィバァが初監督を務め、海外映画祭で既に高い評価を獲得している映画『禍禍女（まがまがおんな）』（2026年2月6日公開）。先日、主人公の美大生・上原早苗役を南沙良が演じることが発表され話題となったが、そのほかのキャストの一挙解禁と、キャラクターの狂気性を垣間見せる本編の一部映像が初公開された。【動画】映画『禍禍女』キャスト解禁映像本作は、ゆりやん自身の恋愛体験や感情をベースに描かれたオリ