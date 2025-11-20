ラオスを公式訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、日本の武道を伝える施設を訪れ、選手たちと交流されました。19日夕方、愛子さまは日・ラオス武道センターを訪問されました。この施設には陛下も以前訪問されていて、JICA（国際協力機構）の海外協力隊員が柔道の監督として指導に当たっています。事前に道場を訪ねると、選手たちの練習にも熱が入っていました。JICA隊員・菊地友輝監督：柔道って楽しいんだ、もっと続けたい