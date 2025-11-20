〈「なぜここにトンネルが？」まるでゲームのような光景…北海道でポツンと佇む隧道がつくられた“意外な経緯”〉から続く異形のトンネル、信じられないほど狭い道、常軌を逸した急カーブ……。【画像】「昼でも猪出没注意」軽自動車でギリギリ！ 日本一狭い隧道の写真をまとめて見る日本各地には、思わず目を疑うような“仰天道路”が点在している。そんな中から、見た目のインパクトや走行のスリルが桁違いな「選りすぐりの