◆第６１回福島記念・Ｇ３（１１月２２日、福島競馬場・芝２０００メートル、ハンデ）追い切り＝１１月１９日、美浦トレセン重賞初制覇を狙うニシノティアモ（牝４歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）は、素軽い動きで好仕上がりをアピールした。津村が騎乗して美浦・Ｗコースで外ローズプリンセス（２歳未勝利）を２馬身半追走する形から、５ハロン６９秒７―１２秒０で併入。持ったままの馬なりで楽な手応えだった。上原